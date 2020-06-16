شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بالفيوم، حملة مكبرة لإزالة التعديات بالبناء علي الأراضي الزراعية، حيث تمكنت من إزالة 4 حالات.

ونجحت الأجهزة المعنية، في التصدى لحالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني لمدينة سنورس عبارة عن حفر لإنشاء أساسات على مساحة 50 مترا، وإزالة شدة خشبية لإنشاء سقف خرساني بدون ترخيص بالدور الثالث لمنزل بمدينة سنورس على مساحة 200 متر.

رأس هذه الحملة جمال العوامى نائب رئيس المركز ،وقامت الوحدة المحلية بقرية جبلة بالتصدى لحالة بناء بدون ترخيص على مساحة (150) متراً ،أيضا تمت إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرية فيديمين عبارة عن أسوار بالبلوك الأبيض حول قطعة أرض زراعية بمساحة (3) قراريط ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .

كما صرح المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، أنه تم مساء أمس تنفيذ حملة برئاسة عويس جميل سكرتير عام المركز، متابعة مدى التزام السائقين بالتعريفة المقررة وخطوط السير وعدد الركاب المحدد وعدم التلاعب، بمجمع مواقف سنورس ومواقف القرى.