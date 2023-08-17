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المسبار القمري الروسي "لونا 25" يصل إلى مدار القمر

وصل مسبار الفضاء الروسي "لونا- 25" إلى مدار القمر بعد أكثر من خمسة أيام من انطلاقه.

وقالت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" إن مسبار الفضاء غير المأهول وصل في مدار قمر الأرض الساعة 0903 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء. وأوضحت أن أنظمة "لونا 25" تعمل بشكل طبيعي وأن الاتصال بالمسبار مستقر.

ووفقا للمعلومات الروسية، سيتمكن المسبار الذي يبلغ وزنه 1800 كيلوجرام من الهبوط بالقرب من القطب الجنوبي للقمر في 21 أغسطس الجاري، حيث سيبحث عن الماء ويجمع عينات من التربة. وفي البداية، سيتم البحث عن مكان مثالي لهبوط المسبار.

يذكر أن "لونا 25" هو جزء من البرنامج القمري الروسي الذي يسعى إلى بناء محطة فضائية على سطح القمر بحلول عام 2040. وكانت آخر مرة أرسلت فيها موسكو "لونا-24" إلى القمر في عام 1976، عندما كانت روسيا آنذاك جزءا من الاتحاد السوفييتي.

وسيساعد "لونا 25" في تطوير تقنية للهبوط السلس. وللقيام بذلك، سيقوم بجمع وتحليل عينات التربة من القمر. وتشمل التحقيقات العلمية المخطط لها أيضا دراسة الطبقات السطحية في منطقة القطب الجنوبي للقمر وكذلك الغلاف البيئي.

وكانت روسيا أطلقت المسبارها الفضائي يوم الجمعة الماضي بهدف استكشاف القمر، في أول مهمة من نوعها منذ نحو 50 عاما.

وتم إطلاق الصاروخ الناقل سويوز وعلى متنه المسبار من قاعدة "فوستوتشني كوزمودورم" الفضائية.

وتم تأجيل المهمة عدة مرات بسبب مشاكل فنية. وكان أول إطلاق مخطط له للمسبار في عام 2012.

ويمكن للونا-25 أن يخترق الأرض لما يصل إلى 40 سنتيمترا. وستصور كاميرات ذات زاوية واسعة المشاهد، ويمكن إرسال الصور عبر قنوات ردايو إلى مركز أبحاث في الأرض.

ويهتم العلماء بصفة خاصة بوجود الماء على سطح القمر.

وبحسب روسكوزموس، يتوقع العلماء أن يكون المحتوى المائي في التربة والأسطح الرخوة الأخرى ضئيلا للغاية، لأن أشعة الشمس والحرارة المرتفعة قادرة على تبخير كل شيء.

لكن من المعروف أن الجليد الدائم موجود أسفل طبقة الصخور والغبار، المسماة بالغلاف الحجري. ويتوقع العلماء العثور على كميات من جليد الماء هناك.