الاشتباه في إصابة 10 أشخاص من عائلة واحدة في ملوي بتسمم غذائي

يُشتبه في إصابة عشرة أشخاص من عائلة واحدة بمركز ملوي بالتسمم الغذائي، بعد أن أصيبوا بأعراض ارتفاع درجة الحرارة والقيء والإسهال.

وتلقى اللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من مساعده للجنوب، اللواء محمود الحلواني، يفيد بإصابة عشرة أشخاص من أسرة واحدة بهذه الأعراض.

وتبين من التحريات أن المصابين من عائلة واحدة، بينهم أطفال وسيدات، في قرية هور التابعة لمركز ملوي، وقد تم نقلهم إلى مستشفى ملوي العام لتلقي الإسعافات الأولية، ويجري تحويلهم إلى مركز السموم بمدينة المنيا.

ضمت قائمة المصابين: حمادة عاشور (50 عامًا)، وحامد محمد (8 أعوام)، وأحمد محمد (8 أعوام)، ورنا عاشور (6 أعوام)، وإيمان محمد (الأم) (36 عامًا)، وياسين محمد (11 عامًا)، وشوقي محمد (18 عامًا)، وفدوى عاشور (17 عامًا)، وخرشيد محمد (17 عامًا)، ولميس جاد الرب (6 أعوام).

وأكد مصدر طبي أن جميع الحالات مستقرة، وجار نقلهم إلى مركز السموم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.