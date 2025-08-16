ترامب: إذا سار لقائي مع زيلينسكي جيدا سنحدد موعدا لقمة ثلاثية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور واشنطن، الاثنين، وأنه "إذا جرت الأمور على ما يرام" سيتم تحديد موعد لعقد لقاء ثلاثي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب في منشور، السبت، عبر منصة "تروث سوشيال" التي يملكها، إنه أجرى اتصالات هاتفية مع زيلينسكي، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، وعدد من القادة الأوروبيين، حيث أطلعهم على فحوى لقائه مع بوتين في ألاسكا.

وأضاف أن اتصالاته الهاتفية مع هؤلاء القادة كانت "جيدة للغاية".

وأوضح أنه سيلتقي زيلينسكي في واشنطن الاثنين، "وإذا جرت الأمور على ما يرام"، سيتم تحديد موعد للقاء ثلاثي مع بوتين.

وحول قمة ألاسكا، وصف ترامب لقاءه مع نظيره الروسي بأنه كان "يوما رائعا وناجحا للغاية".

والجمعة، عقدت قمة بين ترامب وبوتين في ألاسكا، تحت عنوان "السعي لتحقيق السلام" واستمرت قرابة 3 ساعات.

وبحث الزعيمان وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.

والسبت، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه سيتوجه إلى واشنطن الاثنين المقبل للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب، من أجل بحث القضايا المتعلقة بإنهاء الحرب مع روسيا.

وأضاف زيلينسكي: "ندعم مقترح الرئيس ترامب بشأن عقد اجتماع ثلاثي بين أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا".

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.