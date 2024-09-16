بولندا تعلن حالة الطوارئ في المناطق التي تشهد فيضانات

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أعلنت الحكومة البولندية، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في مناطق بجنوب غرب البلاد عصفت بها فيضانات شديدة.

وتسري حالة الطوارئ على أجزاء من سيليزيا السفلى وسيليزيا وأوبولي. وهذا يمنح السلطات مزيد من الصلاحيات لإصدار الأوامر مع تقييد الحريات والحقوق المدنية بشكل مؤقت.

وعلى سبيل المثال، تسمح حالة الطوارئ للسلطات بأن تـأمر بسهولة أكبر بإخلاء بعض الأماكن والمناطق والمنشآت، كما يمكنها منع المواطنين من التواجد في بعض الأماكن.

وتسبب استمرار هطول الأمطار في حدوث فيضانات في جنوب غرب بولندا على الحدود مع جمهورية التشيك. وفي بلدة كوتسكو الصغيرة بسيليزيا السفلى، غمرت المياه شوارع بأكملها، مما أسفر عن وفاة شخص واحد على الأقل.

وتعرضت بلدة جوكاوازي في منطقة أوبولي لأضرار بالغة جراء مياه الفيضانات.

وتضررت بلدة نيسا في منطقة أوبولي بشكل خاص، حيث غمرت مياه نهر نيسا كوتسكو المستشفى المحلي بالمنطقة. وتم إخلاء المستشفى تماما، وفقا لخدمة الصحة الوطنية "ان اف زد".

وكان رئيس وزراء بولندا، دونالد توسك، قد دعا إلى اجتماع طارئ للحكومة صباح اليوم الاثنين لبحث سبل مواجهة الفيضانات العارمة التي ضربت جنوب غرب البلاد.

وقال توسك إنه صاغ مرسوما لإعلان حالة الكارثة الطبيعية، وهو بانتظار موافقة مجلس الوزراء.