العرض الأردني اليوبيل يشارك في الدورة 15 لمهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

شهد مسرح الليسيه مساء اليوم العرض المسرحي الأردني "اليوبيل" المشارك في الدورة الـ15 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج)، والتي تحمل اسم الفنان محمد هنيدي.

تُقام فعاليات المهرجان في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وزارة الثقافة ووزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحت قيادة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والدكتور جمال ياقوت المؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان.

تدور فكرة عرض "اليوبيل" في إطار النقد الاجتماعي حول شخصية شيبوشتين، رئيس مجلس إدارة بنك، ودوره يعبر عن السلطة الفاسدة والانتهازية، حيث يجرى خلف النساء والنفوذ، ويستغل موظفيه إلى أقصى حد، خصوصًا مع اقتراب الاحتفال بمرور خمسة وعشرين عامًا على مسيرته المهنية. ويطلب شيبوشتين من مديره كوزما تزوير تقرير رسمي ليظهر في صورة مثالية أمام مجلس الإدارة.

وتتصاعد الأحداث عندما يحاول شيبوشتين إقناع كوزما بأن النساء هن متعة الحياة الكبرى، بينما كوزما نفسه لا يطيق التعامل مع النساء. وتدخل زوجته تاتانيا، التي تزيد المشهد إثارة بوضع مصلحتها ومال زوجها فوق كل اعتبار، فتطلق ثرثرة لا تنتهي تزيد من تعقيد الموقف. وفي لحظة ذروة كوميدية، تظهر مرشوتكينا، امرأة فقيرة تطالب بحقوق زوجها المتقاعد قبل أن تكتشف أن زوجها لم يكن موظفًا في البنك من الأساس. ويتميز العرض بوجود العديد من الاستعراضات التي أضفت عليه طابعًا مميزًا أكثر.

يضم فريق عمل العرض الممثلين عمران، رانيا اكلايلة، عمر سلام، داليا الموسي، شريف طارق (شيكو)، ميراس عماد، كاردوزو، عزيزة، أحمد عدلي، مصمم الإضاءة ومساعد المخرج ماهر الجريان، والصوت مصطفى الجريان، فيما تولت السينوغرافيا والإخراج داليا الموميني.