- وزير التعليم: يوجد لدينا 750 ألف طالب بالصف الأول الثانوي ولا يستطيع أحد إجبارهم على البكالوريا

قال وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، إن هناك تواصل مستمر مع مديري المديريات والإدارات التعليمية لمتابعة استعدادات العام الدراسي الجديد، لافتا إلى أنه حل مشكلة الكثافة العالية التي كانت موجودة على مدار سنوات.

وأعلن عبد اللطيف، خلال اجتماع مع محرري التعليم، عن تأسيس وحدة الجودة والقياس بالوزارة مكونة من مديري مدارس ومديري إدارات سابقين، مهمتها متابعة المدارس علي مدار العام الدراسي.

وأشار إلى وضع استراتيجية جديدة للأبنية التعليمية، وسيتم العمل علي توفير الاحتياج في الفصول وليس بناء مدارس، فمثلا قرية ما تحتاج 20 فصلا فنقوم ببناء 20 فصلا، مضيفا أنه بحلول عام 2027 سيتم القضاء على الفترة المسائية في جميع المدارس الابتدائية.

ونوه بأن الكتب الدراسية موجودة الآن داخل المدارس، وكل مادة بها كتاب التقييم الخاص بها لأول مرة هذا العام والذي يحتوي على الأسئلة والواجبات اليومية، موضحا أنه تم تطوير 94 منهجا دراسيا هذا العام، والملكية الفكرية لوزارة التربية والتعليم منفردة.

وأكد أن المناهج متناسبة مع عقلية الطالب في هذا السن، ولأول مرة هذا العام اشترك المعلمون من الميدان خلال وضع المناهج، وتم تدريب المعلمين علي هذه المناهج من خلال عدة دورات تدريبية.



وبالنسبة لتجهيز المدارس، قال الوزير، إنه تم الانتهاء من دهان وتشجير المدارس، وبحلول العام القادم لن تكون هناك مدرسة دون دهان أو أشجار، مضيفا أن منصة الذكاء الاصطناعي، والتي تم إعدادها بالتعاون مع الجانب الياباني، ستؤدي إلى نقلة في التعليم المصري وتغيير فكر الطالب، لأنه لا توجد مهنة في العالم لن تحتاج إلى البرمجة والذكاء الاصطناعي، وبالتالي لن يستطيع الطالب دراسة ذكاء اصطناعي دون فهم برمجة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأضاف أن الطالب في الصف الأول الثانوي بعد انتهاء الدراسة سيدخل امتحان على المنصة ويحصل على شهادة معتمدة من الجانب الياباني، وإذا اختار الطالب بعد ذلك دراسة البرمجة في الصف الثاني الثانوي سيصبح مبرمجا محترفا.

وأكد أنه لا يوجد أي إجبار على اختيار نظام البكالوريا بدلا من الثانوية العامة في المدارس، مضيفا "الطالب سواء اختار البكالوريا أو الثانوية هيتعلم لأنهم أولادنا، حيث حرصت الوزارة على توعية أولياء الأمور بمزايا البكالوريا من خلال ندوات توعية بالمدارس والإدارات التعليمية".

وأضاف الوزير، أن نظام البكالوريا سيؤدي إلى انتهاء أسطورة سناتر الدروس الخصوصية، وهم أصحاب الشائعات حول البكالوريا من صعوبة المناهج وعدم اعتمادها محليا.



وتابع: "يوجد لدينا 750 ألف طالب بالصف الأول الثانوي، ولا يستطيع أحد إجبار كل هذا العدد على اختيار نوع تعليم بعينه، وأية شكاوى هي حالات فردية ويتم التعامل معها".

وأوضح الوزير أن نظام البكالوريا هي الشهادة المحلية للدولة، وتعامل مثل شهادة الثانوية العامة، مشيرا إلى سعي الدولة حاليا إلى جعل شهادة البكالوريا معتمدة دوليا حتي لا يضطر الطالب إلى عمل أية معادلة عند رغبته في الدراسة بالخارج، على عكس شهادة الثانوية العامة التي تحتاج إلى إجراء معادلة لاستكمال الدراسة بالخارج.

وذكر أن معلمي الدروس الخصوصية هم الذين يحاربون نظام البكالوريا الجديد، قائلا إن أغلب هؤلاء المعلمين من خارج منظومة التربية والتعليم.

وشدد على أن نظام البكالوريا سيؤدي للقضاء على نظام الفرصة الواحدة لدخول الكليات، لأن هذا النظام لا يوجد في أي نظام تعليمي في العالم، مضيفا أن الوزارة وفرت فرصة لجميع الطلاب للدراسة بنفس طريقة التعليم الدولي.

واستطرد وزير التعليم: "ولي أمر مقتدر كان يرسل ابنه للتعليم الدولي، فالدولة وفرت هذا التعليم للطلاب مجانا".

وأكد أن مصروفات كتب المدارس الرسمية للغات ليست مبالغ فيها، وضرب الوزير مثالا بأن طالب الصف الرابع الابتدائي يتسلم هذا العام 12 كتابا في الفصل الدراسي الواحد، وبالتالي مصروفات هذه الكتب ليست مرتفعة.

وقال إن ولي الأمر كان يحصل على الكتب من خارج منظومة المدرسة بشكل غير قانوني، والوزارة قامت بالقضاء على ذلك، مردفا: "كتب الوزارة ملكية لها ولن يشتريها أي فرد من خارج منظومة الوزارة".

وأضاف أن الوزارة تعمل حاليا على خطة مع هيئة الأبنية التعليمية لتوفير مدارس رسمية للغات في المناطق ذات الإقبال الكبير مما يحد من مشكلة القبول في هذا النوع من المدارس كل عام.

وعن الشكاوى من مصروفات المدارس الخاصة، قال الوزير، إن كل مدرسة لها لائحة وأي شكاوي تصل للوزارة يتم دراستها وإرسال لجان متابعة إلى المدرسة.

ولفت إلى تحسين الأحوال المادية للمعلمين، وسيتم صرف حافز 1000 جنيه لجميع المعلمين، وأعلن عن تخصيص 5000 جنيه كل شهر لكل مدير مدرسة لتوفير المعلمين بالحصة والعمال بالمدارس.

Write to مارينا نبيل