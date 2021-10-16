الكشف على 860 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقنا ضمن حياة كريمة

نظمت إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بقنا، قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بقرية الكلاحين التابعة لمركز قفط، وذلك في إطار مبادرة " حياة كريمة" ، للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

وقال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 860 مواطنا من أهالي القرية، وذلك في 6 تخصصات طبية بواقع؛ "246 أمراض باطنة، و230 رمد، 150 طب أطفال، و108 جراحات عامة، و77 تنظيم الأسرة، 49 أمراض النساء والتوليد، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 35 حالة، وعمل سونار لعدد 31 حالة، وتحويل 41 حالة للمستشفيات المركزية لاستكمال العلاج.

وأشار إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

وأضاف الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه إلى جانب ما تقدمه القافلة من خدمات طبية ،تشمل الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحه، فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة و ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما 101 مواطن وسط تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.