 باستخدام فأس.. رجل يلحق أضرارا بطائرة عسكرية أمريكية في أيرلندا - بوابة الشروق
الأحد 12 أبريل 2026 10:23 ص القاهرة
باستخدام فأس.. رجل يلحق أضرارا بطائرة عسكرية أمريكية في أيرلندا

لندن - الأناضول
نشر في: الأحد 12 أبريل 2026 - 9:59 ص | آخر تحديث: الأحد 12 أبريل 2026 - 9:59 ص

• كانت متوقفة في مطار مدينة شانون، وأدت الحادثة إلى تعليق العمليات في المطار لنحو نصف ساعة، بحسب وسائل إعلام أيرلندية..

تسلق شخص طائرة عسكرية أمريكية كانت متوقفة في مطار شانون بأيرلندا، وألحق أضرارا بهيكلها وجناحها باستخدام فأس.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام أيرلندية، السبت، فإن طائرة نقل عسكرية أمريكية من طراز "سي-130 هيركوليز" أقلعت من ولاية كانساس الأمريكية، وتوقفت أولا في كندا، ثم هبطت الجمعة في مطار مدينة شانون بإيرلندا.

وتمكن شخص من تجاوز أسوار المطار والوصول إلى المنطقة التي كانت الطائرة متوقفة فيها، قبل أن يصعد إليها ويلحق أضرارا بهيكلها وجناحها مستخدما فأسا كانت بحوزته.

وأدت الحادثة إلى تعليق العمليات في المطار لنحو نصف ساعة، قبل أن تتدخل الشرطة.

وأفادت الشرطة الإيرلندية في بيان، أن الشخص الذي ألحق الضرر بالطائرة باستخدام فأس هو رجل في الأربعينيات من عمره.

وأشار البيان إلى أن المشتبه به قيد الاحتجاز، وأن التحقيقات في الحادثة مستمرة، مؤكدا وقوع أضرار مادية في الطائرة.

من جانبهم، أفاد مسؤولون في المطار لوسائل إعلام محلية بأن الأضرار كبيرة.

