17 انتهاكا إسرائيليا ضد طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني منذ بدء العدوان على غزة

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رصد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاثنين، 17 حالة انتهاك ارتُكبت بحق طواقمه الطبية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الجاري.

وقال الهلال الأحمر في بيان أوردته وكالة «الأناضول»: «بخصوص الانتهاكات بحق طواقم ومقرات الجمعية، فقد سجلت الجمعية 17 حالة انتهاك منذ بدء العدوان على غزة».

وأشار البيان إلى استشهاد أربعة مسعفين وإصابة خمسة آخرين، جراء القصف الإسرائيلي.

كما تعرضت 8 سيارات إسعاف لأضرار مختلفة، ولحقت أضرار جسيمة في مقر الجمعية شمال قطاع غزة وغرفة عمليات الطوارئ، وفق البيان.

وأمس الأول السبت، طالب الهلال الأحمر الفلسطيني بضمان الحماية والسلامة الكاملة لمرافق الجمعية، وفرقها وبعثاتها وفقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

ولليوم العاشر، تكثف الطائرات الحربية لجيش الاحتلال الإسرائيلي القصف العنيف على قطاع غزة، مستهدفة المباني السكنية والمرافق ما أسفر عن استشهاد 2750 شخصا وإصابة 9700 آخرين ونزوح جماعي داخلي، فضلا عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى عن القطاع.