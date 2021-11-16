 محافظ الأقصر يستقبل القائمين على احتفال دير مارجرجس بالرزيقات - بوابة الشروق
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محافظ الأقصر يستقبل القائمين على احتفال دير مارجرجس بالرزيقات

محمد راشد
نشر في: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 3:45 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 - 3:45 ص

استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، نيافة الأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة وتوابعها، ونيافة الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، ونيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، والأنبا يوساب أسقف عام الأقصر وتوابعها.

وقدم رجال الدين المسيحي الشكر لمحافظ الأقصر وقيادات المحافظة لما قاموا به من مجهود في خروج احتفالات دير مارجرجس بهذا الشكل المنظم، كما عبروا عن امتنانهن وعميق شكرهم على حسن الاستقبال متمنيين أن يسود جو المحبة والأخاء مصرنا العزيزة.

حضر اللقاء محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر ومحمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الأقصر.

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