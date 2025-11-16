3 شهداء إثر قصف إسرائيلي شرق خان يونس جنوب قطاع غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد مجمع ناصر الطبي، صباح اليوم الأحد، بوصول جثامين 3 شهداء إثر قصف للاحتلال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، عمليات قصف وإطلاق نار ونسف لمنازل المواطنين شرق قطاع غزة.

وذكرت وكالة «صفا» بأن طائرات الاحتلال شنت غارات جوية إسرائيلية جنوب شرق مدينة خان يونس.

وأشارت إلى وقوع قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية شرق المدينة.

وأوضحت أن آليات الاحتلال أطلقت النار بشكل مكثف شمال شرق رفح جنوب القطاع.

ونوهت أن جيش الاحتلال نفذ عملية نسف ضخمة شمال مدينة رفح، بالتزامن مع قصف مدفعي غرب المدينة.

وقال مراسل الوكالة إن آليات الاحتلال أطلقت نار مكثف باتجاه خيام النازحين في مواصي رفح.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس و«إسرائيل»، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة فإن الاحتلال ارتكب أكثر من 282 خرقًا، أسفر عن استشهاد 242 مدنيًا، وإصابة 620 آخرين.