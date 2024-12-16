جامعة بورسعيد تنظم مؤتمر الهندسة البحرية وعمارة السفن

افتتح الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد، المؤتمر الطلابي السنوي فى نسخته الثالثة والاربعون، لقسم الهندسة البحرية وعمارة السفن بكلية الهندسة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة راوية رزق نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة امل خليل المشرف على قطاع التعليم والطلاب الدكتور طه فراج عميد كلية الهندسة، والدكتور سعد بهى الدين رئيس مجلس قسم الهندسة البحرية وعمارة السفن والمهندسة هبة ثابت منسقة المؤتمر.

كما شارك بالحضور لفيف من رجال الصناعة والكيانات العلمية المختلفة، ومن هيئة قناة السويس المهندس عادل فريد مدير إدارة الترسانات الاسبق، والمهندس محمود الشهاوى ممثل هيئة الإشراف النرويجية.

وتضمنت فعليات المؤتمر محاضرة عامة ومناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة ارتباطاََ وثيقاََ بالتحديات المحلية والعالمية الخاصة باستخدام الطاقة النظيفة، وأيضاً المتجددة فى المجال البحري والذى يحد من الإنبعاثات وكذلك الاصلاحات البحرية للسفن وأجزاءها الإنشائية والميكانيكية والمنشآت البعيدة عن الشاطئ، وكذلك سفن ناقلات الغاز، واستخدامات متعدده للذكاء الاصطناعي فى المجال البحرى، وكذلك الحوادث البحرية وأنواعها المختلفة وكيفية التحقيق فى الحوادث بما يساهم فى الحفاظ على النفس البشرية والبيئة.



وقال الدكتور شريف صالح رئيس الجامعة، إن قاطرة التنمية يقودها الشباب ويدفعها خبرات للأمام.

كما أوصى الطلاب بالعودة إلى الجذور لعمل على تفريخ قيادات شابة من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس لمواصلة النجاح الذي تشهده كلية الهندسة خاصا بعد حصولها على الجودة والاعتماد والذى كان نتاج العمل والجهد المشترك الكبير.

وفى نهاية كلمته، أوصى بنقل الخبرات اليهم والعمل على إقامة صف ثاني من شباب الباحثين والعلماء من أعضاء هيئة التدريس الشباب، وأن نعمل جميعا على ان تكون مخرجات المؤتمر إيجابية لرفعة كلية الهندسة وجامعة بورسعيد، وعلى إن تعكس هذه الموضوعات مواكبة القسم للتطور العالمي وحرصه الدائم على زيادة الوعى لدى الطلاب وبناء شخصيتهم، بالإضافة إلى إثقال مهاراتهم البحثية حتى يكونوا نواة لمهندسين بحريين يستفيد منهم وطننا الحبيب.