وزراء دفاع الناتو يبحثون افتراضيا الضمانات الأمنية لأوكرانيا

قال مسؤول بارز بحلف شمال الأطلسي (الناتو) إن وزراء دفاع الحلف بصدد عقد اجتماع عبر الفضاء الإلكتروني اليوم الأربعاء، في الوقت التي تعمل فيه الدول التي تدفع لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا لوضع ضمانات أمنية مستقبلية محتملة من أجل كييف من شأنها أن تساعد في إبرام اتفاق سلام.

وقال الأدميرال الإيطالي جوزيب كافو دراجونه، رئيس اللجنة العسكرية بالناتو، إن 32 وزيرا للدفاع من الحلف سوف يعقدون اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس فيما تدفع الجهود الدبلوماسية بقيادة الولايات المتحدة لإنهاء القتال.

وأضاف دراجونه عبر منصة "إكس" أن القائد الأعلى للقوات المتحالفة بالناتو في أوروبا، الجنرال الأمريكي أليكسوس جرينكويش، سوف يشارك في المحادثات.

وانتقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الجهود الرامية إلى وضع ترتيبات أمنية في أوكرانيا بدون مشاركة موسكو.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "ريا نوفوستي" عن لافروف قوله اليوم الأربعاء: "لا يمكننا القبول بمحاولة تجرى الآن لطرح حلول لقضايا الأمن الجماعي بدون مشاركة الاتحاد الروسي، فهذا الأمر لن ينجح."

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي عقده في موسكو مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن روسيا "ستضمن مصالحها المشروعة بحزم وصرامة".