ضبط 34 ألف لتر سولار بالبحيرة بعد بيعهم فى السوق السوداء

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات ومحطات الوقود والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.



وقال آمنه فى بيانا اليوم انه إستمراراً لسلسة الضربات التى تقوم بها مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مهندس مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين لردع المخالفين.

وخلال حملات تموينية مكثفة على الأسواق بمدينة النوبارية تم ضبط أحد أصحاب محطات الوقود تصرف فى ٣٤٠٠٠ ألف لتر سولار بالبيع فى السوق السوداء بغرض التربح والكسب غير المشروع وتم التحفظ على سجل حركة المواد البترولية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.