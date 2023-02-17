رئيس مصنع 45 الحربي يشدد على متابعة سير العمل وفقا للخطط الموضوعة للانتهاء من تنفيذ المشروعات

طالب رئيس مجلس إدارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية مصنع 45 الحربي، المهندس عماد فوزي، العاملين بالشركة على ضرورة الالتزام بتوجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي بمتابعة سير العمل، وفقًا للخطط الموضوعة والتوقيتات المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات.

وخلال لقاء العاملين بالشركة، استعراض فوزي، الموقف الحالي للشركة والمشروعات المستقبلية التي تشارك في تنفيذها.

وأعرب رئيس مجلس إدارة الشركة، عن تقديره لحرص العاملين على تأدية عملهم بكفاءة واتقان، مطالباً كافة العاملين ببذل المزيد من الجهد والحفاظ على روح العمل الجماعي الجاد للنهوض بالشركة، وتحقيق أهدافها في زيادة الإنتاج ودعم خطة الدولة التنموية والمساهمة في مختلف المشروعات القومية التي يتم تنفيذها بالدولة خلال الفترة الحالية.

وعلى هامش اللقاء، تم تكريم عدد من العاملين المتميزين بالشركة والعاملين المحالين إلى المعاش في شهر فبراير الجاري؛ عرفانا وتقديراً لهم لقيامهم بدورهم خلال مسيرتهم المهنية بالشركة على أكمل وجه.