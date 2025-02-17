روبيو يقود وفدا أمريكيا إلى السعودية لإجراء محادثات مع روسيا حول أوكرانيا

يقود وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وفدا إلى السعودية لإجراء محادثات مباشرة مع مسؤولين روس في الأيام القادمة، بهدف السعي لإنهاء غزو موسكو لأوكرانيا، وفقا لما ذكره مسؤول أمريكي يوم الأحد.

ومن المتوقع أن يشارك أيضا في المحادثات في الرياض مستشار الأمن القومي مايكل والتز والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، حسبما ذكر المسؤول الذي لم يصرح له بالتحدث عن المحادثات، وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

وأضاف المسؤول أن المفاوضات التي تراها الإدارة في مراحلها المبكرة ما زالت متميعة، وأن من سيشارك في الطاولة للمحادثات المتوقعة قد يتغير.

وتأتي هذه الزيارة بعد اتصال هاتفي الأسبوع الماضي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث قال ترامب إنهم "اتفقوا على أن تبدأ فرقنا المعنية المفاوضات فورا". هذه المكالمة قلبت سياسة الولايات المتحدة التي استمرت لسنوات، وانهت عزلة موسكو بسبب غزوها في 24 فبراير 2022. كما تحدث ترامب بشكل منفصل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان أوكرانيون سيشاركون في المحادثات. وقال مسؤول أوكراني إن وفدا أوكرانيا موجود في السعودية تمهيدا لزيارة محتملة من زيلينسكي.

وقال ترامب يوم الأحد للصحفيين إن زيلينسكي "سيكون مشاركا"، لكنه لم يوضح الدور الذي سيلعبه في المحادثات.

وقال زيلينسكي إنه لن يقبل أي مفاوضات بشأن أوكرانيا لا تشمل بلاده. كما طالبت الحكومات الأوروبية بدور لها في المفاوضات.