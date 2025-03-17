ياسين التهامي يشدو بأبيات صوفية ومدائح نبوية في أمسية رمضانية بدار الأوبرا

واصلت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، رحلتها الإبداعية الرمضانية، حيث استضاف المسرح المكشوف أمسية للشيخ ياسين التهامي، عميد المنشدين، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

وسط حشد ضخم من عشاق الإنشاد الصوفي والمديح النبوي، من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، أنشد التهامي أبياتًا من الشعر الصوفي والمدائح النبوية، وخلق حالة من الخشوع الروحاني بين مريديه، وبأداء مميز، عززته الآلات الموسيقية التقليدية المصاحبة، استحضر مشاعر السكينة، مما منح الحضور سلامًا نفسيًا نابعًا من التأمل في عظمة الخالق وسيرة الرسول الكريم، إلى جانب الابتهالات التي تحمل في طياتها دعوات للتقرب إلى الله.

واستقبل الدكتور علاء عبد السلام، رئيس دار الأوبرا، الشيخ ياسين التهامي قبل بدء الحفل، مرحبًا به ومهنئًا إياه بمناسبة شهر رمضان المبارك، ومؤكدًا مكانته المتفردة في عالم الإنشاد، باعتباره أحد أبرز رموز هذا الفن المعاصر.

يُشار إلى أن برنامج فعاليات الأوبرا خلال شهر رمضان يهدف إلى إثراء الحياة الثقافية والفنية في مصر، من خلال مزيج يجمع بين الإبداع والروحانيات، بما يتناسب مع أجواء الشهر الفضيل.

