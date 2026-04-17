الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على نظام أورتيجا في نيكاراجوا

قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات على اثنين من أبناء رئيسي نيكاراجوا، دانييل أورتيجا سافيدرا وروزاريو ماريا موريلو زامبرانا، وخمسة أفراد آخرين، وسبع شركات ساهمت في تمكين النظام من السيطرة الفاسدة على قطاع الذهب في نيكاراجوا، والاستيلاء على ممتلكات مواطنين أمريكيين، وترسيخ حكمه العائلي.

وبحسب بيان نشرته الخارجية الأمريكية اليوم، فمنذ عام 2020، أعاد النظام الديكتاتوري في نيكاراجوا هيكلة قطاع الذهب ليصبح شبكة معقدة من الشركات الوهمية والوسطاء؛ بهدف توليد العملات الأجنبية، وغسل الأموال الخاضعة للعقوبات، وتعزيز سيطرته السياسية لمصلحته الخاصة.

كما دأب النظام على ترسيخ سلطته غير الشرعية في أيدي العائلة الحاكمة، وتعيين أبنائهم مسؤولين في النظام لتنفيذ أهدافه العائلية.

وأكد البيان أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستواصل استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة، ودعم مطالب الشعب النيكاراجوي بالحرية والحقوق غير القابلة للتصرف والأمن الاقتصادي.