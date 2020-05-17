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جيوندوجان يبدي سعادته باستئناف البوندسليجا

د ب أ
نشر فى : الأحد 17 مايو 2020 - 2:01 ص | آخر تحديث : الأحد 17 مايو 2020 - 2:01 ص

 أبدى نجم كرة القدم الألماني إلكاي جيوندوجان نجم مانشستر سيتي الإنجليزي سعادته باستئناف الموسم الحالي للدوري الألماني (بوندسليجا) رغم أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

ورغم هذا ، وصف جيوندوجان إقامة مباريات البطولة بدون جماهير بأنها "غريبة للغاية".

واستأنف البوندسليجا فعالياته أمس السبت بعد فترة توقف دامت لمدة شهرين بسبب أزمة وباء كورونا.

وكتب جيوندوجان على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت : "أول استنتاج بعد 90 دقيقة : كالمتوقع ، المباريات غريبة للغاية بدون جماهير. ورغم هذا ، أمر جيد أن نشاهد كرة القدم مجددا بعد هذه الفترة الطويلة".

وما زالت فعاليات الدوري الإنجليزي متوقفة بسبب وباء كورونا ولن تستأنف نشاطها إلا في حزيران/يونيو المقبل على الأقل.


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