كوريا الشمالية تسجل ست وفيات جديدة بكورونا

أعلنت كوريا الشمالية تسجيل ست وفيات إضافية اليوم الثلاثاء وسط زيادة في الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، حيث نشرت جيشها لتزويد الصيدليات في بيونج يانج بالأدوية.

ووفقا للمعلومات الصادرة عن المقر الحكومي للوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ، ظهرت على أكثر من 269 ألفا و510 أشخاص أعراض الحمى، وتم تسجيل ست وفيات يوم الاثنين، مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 56 وسط الجائحة، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

وكثفت كوريا الشمالية جهودها لإصلاح "الانحرافات" في إمدادات الأدوية على الفور وحشدت جيشها لتحقيق الاستقرار في إمدادات الدواء في عاصمتها كما أمر الزعيم كيم جونج أون في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الحمى في البلاد أكثر من 48ر1 مليون حالة حتى يوم الاثنين ، منها أكثر من 819 ألفا و90 حالة تعافت تماما، ويتلقى 663 ألفا و910 أشخاص العلاج.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت يوم الخميس الماضي عن تسجيل أول حالة إصابة بكوفيد 19 بعد أن ادعت أنها خالية من فيروس كورونا لأكثر من عامين.