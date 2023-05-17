قضت محكمة جنايات بنها "الدائرة التاسعة" في محافظة القليوبية، بالإعدام شنقا لعاطل لاتهامه بقتل إمام وخطيب مسجد بشبين القناطر والشروع في قتل نجله، والذي اشترك مع اثنين آخرين صدر بحقهم حكم بالإعدام.

وكانت المحكمة، أحالت المتهم لفضيلة مفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة اليوم 17 مايو للنطق بالحكم.

وعقدت المحكمة، برئاسة المستشار شعبان عبدالمنصف تعيلب رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين سامح عبدالغني، ومحمد حسن خطاب، ووكيل النيابة مصطفى عبدالمنعم، وأمين سر كمال جاويش.

وتضمن أمر الإحالة، في القضية رقم 6022 لسنة 2019 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 3089 لسنة 2019 كلي شمال بنها، أن المتهمين "م. ع. ج"، عاطل، و"ع. ع.ج"، 21 سنة، طالب، و"و.ع ج" 58 سنة، موظف، في يوم 22 مارس 2019 قتلوا المجني عليه "س. م"، 58 سنة، إمام وخطيب بمسجد، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء "فأس وشرشرة"، وتربصوا به بمكان الذي أيقنوا سلفا تواجده فيه.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين ما إن ظفروا بالمجني عليه حتى اعتدوا عليه بالضرب قاصدين قتله وإزهاق روحه، محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة، أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى، وهي أنهم في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل المجني عليه الطفل "م. س. م" نجل المتوفي، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء، وتربصوا به بالمكان الذي أيقنوا سلفا تواجده فيه، وما إن ظفروا به حتى اعتدوا عليه بالضرب محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي بالأوراق، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، ولكن خاب أثر جريمتهم؛ لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء بغير ترخيص وبغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية أسلحة بيضاء "فأس وشوم".