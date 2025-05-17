ديكو يحدد هدف برشلونة الرئيسي في الصيف

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حددت إدارة نادي برشلونة أولوياتها في سوق الانتقالات، لتدعيم صفوف الفريق المتوج بطلا للدوري الإسباني، في الموسم المقبل.

واستطاع البارسا حصد كافة الألقاب المحلية هذا الموسم، بعدما نال ثلاثية الدوري، السوبر الإسباني وكأس الملك، تحت قيادة مدربه الألماني هانز فليك.

ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن المدير الرياضي ديكو، وضع لويس دياز، جناح ليفربول، كهدف رئيسي لناديه في الميركاتو.

ويأتي ذلك في ظل تحسن أوضاع برشلونة المالية في الأشهر الأخيرة، ما يمنح النادي فرصة للتحرك نحو نجم الريدز.

وفتح ديكو الباب على مصراعيه للشائعات، بعدما أكد أن الفريق بحاجة لمزيد من اللاعبين أمثال لامين يامال ورافينيا، في الموسم المقبل.

وقد يكلف الدولي الكولومبي برشلونة مالا يقل عن 80 مليون يورو، لكن الإدارة قد تسعى لإقناع ليفربول بالتخلي عنه بمقابل أقل.