فاوتشي يحذر: الولايات المتحدة لم تخرج بعد من الموجة الأولى لتفشي كورونا

حذر مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، أمس الثلاثاء، من أن الولايات المتحدة لم تخرج حتى الآن من الموجة الأولى لتفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال فاوتشي خلال مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية: "يتحدث الأشخاص باستمرار عن موجة ثانية للوباء"، مضيفا: "لا نزال في الموجة الأولى من التفشي".

جاءت هذه التصريحات بينما تتعرض العديد من الولايات الأمريكية لارتفاع في عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا بالإضافة إلى ارتفاع الحالات التي تستلزم دخولها للمستشفيات.

وتعتبر كل من كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا من بين الولايات التي أبلغت عن زيادات مستمرة في اعداد الإصابات الجديدة. وقالت السلطات الصحية في تاكساس إن الولاية سجلت، الثلاثاء، أكبر عدد من المرضى الذين تم إدخالهم المستشفى بسبب كوفيد-19.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائبه مايك بنس إن هذه الزيادات نتيجة لتنامي معدلات الاختبار وكفاءته على نطاق واسع.

وكتب بنس في مقال إفتتاحي بالصحيفة ذاتها في وقت سابق أن تناول الإعلام لـ"موجة تفشي ثانية لكورونا كان مبالغ فيها"، مؤكدا على أن نهج الإدارة في التعامل مع الوباء كان ناجحا.

لكن فاوتشي قال خلال المقابلة مع "وول ستريت جورنال" إن ارتفاع نسبة الحالات المصابة في بعض الولايات لا يمكن تعليلها بزيادة الإختبارات"، مشيرا إلى سلوك بعض الأشخاص قائلا إنه "خطير جدا" للتجمع في أماكن مثل الحانات".

وأشار مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية في مقابلة إذاعية أخرى في وقت سابق إلى أن "تجمع الأشخاص مع تخفيف الولايات للإجراءات الصحية سيكون المسؤول عن ارتفاع عدد الإصابات قريبا".