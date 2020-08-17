القباج: 160 طن مواد إغاثية للأشقاء في لبنان

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم التنسيق مع الجهات المعنية بحشد جهود الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، والهلال الأحمر المصري، والتعاون مع جمعية مصر الخير وبنك الكساء وبنك الشفاء وجمعية رسالة ومرسال والجمعية الشرعية والبر والتقوى؛ لتقديم المساعدات الغذائية والدوائية والمواد الإغاثية لمتضرري حادث تفجير مرفأ بيروت.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم تجهيز 160 طنا من المواد الإغاثية الطبية والغذائية والمعقمات ومستلزمات النظافة الشخصية وملابس ومفروشات حتى الآن ومستمرون في تجهيز عدد آخر من الشحنات.

وأكدت أن أول الشحنات وصلت بيروت هذا الأسبوع وسيتم إرسال باقي الشحنات تباعا لدعم الأشقاء في لبنان وسيستمر الدعم حتى يتم تجاوز هذه الأزمة.