قال الفنان رامي عياش، إن تجربته في الغناء مع عدوية كانت محض الصدفة، معقبًا: «الملحن محمد يحيى لم يكن يرغب في سماعي للأغنية، لأنه يعتبر أني أغني لون الموسيقى الكلاسيكية».

وأضاف أثناء لقاء تليفزيوني ببرنامج «سهرانين» الذي يقدمه أمير كرارة، عبر فضائية «on e»، مساء الأحد، أنه طلب من الملحن أن يغني هذا اللحن مع الفنان أحمد عدوية، متابعًا: «قال لي أن أحمد لم يغن منذ زمن، ولا يغني سوى مع ابنه.. فقلت له هيعتبرني ابنه».

وذكر أن هاني محروس هو من نظم اللقاء بينه وبين «عدوية» مضيفًا أن الأغنية سُجلت خلال حوالي أسبوع من هذا اللقاء.

وقدم المطرب رامي عياش أغنيته الشهيرة «وبحب الناس الرايقة» مع المطرب عدوية في عام 2010، وحققت نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا بين الجمهورين المصري واللبناني.