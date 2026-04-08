إسبانيا: يجب إدراج لبنان في الهدنة بالشرق الأوسط

أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وجوب "إدراج لبنان ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في الشرق الأوسط".

جاء ذلك في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، عقب اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني يوسف رجي، الأربعاء.

وأضاف: "لقد تحدثت مع نظيري اللبناني، وأعربت له عن دعمي لسيادة لبنان، ورفضي لهجمات حزب الله والهجمات الإسرائيلية، ودعمي لقوات اليونيفيل".

وبينما أعلنت إيران والوساطة الباكستانية ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن لبنان مشمول بهذه الهدنة، قال الجيش الإسرائيلي إنه غير مشمول، ويواصل عدوانه الدموي على البلد العربي.

وفجر الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف الضربات على إيران لمدة أسبوعين، غير أنه رهن ذلك بالفتح الكامل والفوري لمضيق هرمز، وأن يكون وقف إطلاق النار ثنائي الجانب.

وجاء ذلك قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة التي منحها ترامب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز والقبول باتفاق قبل تدمير ما قال إنها "حضارة بأكملها".

من جانبها، صرّحت الحكومة الإيرانية بأنها تهدف إلى اختتام المفاوضات في باكستان لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل خلال فترة وقف إطلاق النار التي تمتد 15 يوما.