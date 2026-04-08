تركيا تحتجز 9 أشخاص على صلة بهجوم خارج القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول

احتجزت السلطات التركية تسعة أشخاص في إطار تحقيق في هجوم على الشرطة خارج مبنى يضم القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول، والذي أسفر عن مقتل أحد الجناة، بحسب ما أفادت به وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية اليوم الأربعاء.

وقال مسئولون، إن اثنين آخرين من المعتدين أصيبا وألقي القبض عليهما خلال تبادل لإطلاق النار أمس الثلاثاء في المدينة، بينما تكبد شرطيان جروحا طفيفة.

وسحبت إسرائيل دبلوماسييها من تركيا لدواع أمنية وتدهور العلاقات مع أنقرة بعد فترة قصيرة من انطلاق الحرب في غزة، وقال مسئولون، إن القنصلية كانت مغلقة وقت الهجوم.

وقال وزير الداخلية مصطفى تشيفتشى إن أحد المعتدين على صلة بجماعة قال إنها "تستغل الدين"، دون تسميتها.

ونفذ تنظيم داعش هجمات مميتة في تركيا في الماضي.

وقالت وكالة أنباء الأناضول، إن قوات الأمن احتجزت تسعة أشخاص مشتبه بهم في عمليات نفذت في إسطنبول وكذلك في محافظتي قونيا وكوجالي. ويجري الآن استجوابهم إلى جانب المعتدين المصابين الاثنين، بحسب الأناضول، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وقال تشيفتشى، إن المهاجمين تحركوا من مدينة إزميت في إقليم كوجالي في سيارة مستأجرة. والمعتديان المصابان هما أخوان يدعيان أونور سي. وإينيس سي. ولدى الأول معلومات جنائية على صلة بالمخدرات.