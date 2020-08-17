وزير الصحة اللبناني يعلن النفير العام بسبب كورونا

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حمد حسن، اليوم الاثنين، النفير العام بسبب كورونا المستجد، مشددا على "الحاجة إلى قرار شجاع بالاقفال مدة أسبوعين".

وحذر الوزير حسن ، في تصريحات نشرتها "الوكالة الوطنية للإعلام"، قائلا: إننا أمام تحد حقيقي، مشيرا إلى أن الأرقام التي تسجل في الآونة الأخيرة صادمة، والموضوع يحتاج إلى إجراءات صارمة، لأن الوضع لم يعد يحتمل.

وكشف عن امتلاء أسرة العناية الفائقة في المستشفيات الحكومية والخاصة في بيروت، أما بالنسبة للمستشفيات التي لا تستقبل كورونا، فيمكن للجيش وضع يده عليها وإلزامها استقبال المصابين وفقا لحالة الطوارئ المفروضة في العاصمة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الأحد، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 8881، والوفيات إلى 103، بعد تسجيل ست وفيات و439 إصابة جديدة بالفيروس.