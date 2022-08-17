 لولا دا سيلفا: من الضروري إلغاء الضريبة على الدخل الأقل من 5 آلاف ريال برازيلي - بوابة الشروق
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لولا دا سيلفا: من الضروري إلغاء الضريبة على الدخل الأقل من 5 آلاف ريال برازيلي

ساو باولو (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 7:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 7:31 م

قال المرشح الأوفر حظا للرئاسة البرازيلية لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إنه سوف يكون من الضروري توسيع نطاق إلغاء ضريبة الدخل، مضيفا أن المسألة سوف تخضع للمناقشة في وقت واحد مع إجراء آخر لتعويض الإعفاء الضريبي.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، قال لولا خلال مقابلة مع محطة إذاعية محلية إن نطاق الإعفاء يمكن أن يشمل من يحصلون على نحو 5 آلاف ريال برازيلي شهريا، لكن لا يزال يتعين مناقشة هذا.

وأضاف الرئيس الأسبق أنه سوف يتم تحديث شرائح ضريبة الدخل كل عام.

كما قال لولا إنه في حالة انتخابه، سوف تناقش حكومته سياسة ضريبية جديدة، مضيفا أنه من الضروري البدء في فرض ضرائب على أرباح الأسهم والأرباح.

ودافع لولا عن تمديد المساعدات الاجتماعية، التي تبلغ 600 ريال شهريا.

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