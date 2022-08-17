 ولي العهد السعودي والمستشار الألماني يبحثان هاتفيا الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ولي العهد السعودي والمستشار الألماني يبحثان هاتفيا الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار

د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 1:01 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 أغسطس 2022 - 1:01 ص

ناقش ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز هاتفيا مع المستشار الألماني أولاف شولتس الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) ليل الثلاثاء/الأربعاء أن ولي العهد السعودي والمستشار الألماني استعرضا خلال الاتصال "أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة وألمانيا وفرص التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها".

كما جرى خلال الاتصال، طبقا للوكالة الرسمية، بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يحقق السلام والاستقرار، إلى جانب استعراض أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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