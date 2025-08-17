مطروح: 1500 متسابق يختتمون سباق العلمين للهجن بـ32 شوطا على يومين

أعلن الاتحاد المصري للهجن اختتام فعاليات سباق العلمين للهجن، حيث شارك 1500 جمل في 32 شوطًا على مدار يومين بمضمار قرية سيدي عبد الرحمن.

وأوضح الدكتور حمد خالد شعيب، نائب رئيس الاتحاد المصري للهجن، أن السباق أقيم بدعم كامل من الاتحاد الإماراتي للهجن، ضمن التعاون المتواصل للحفاظ على هذه الرياضة التراثية العريقة.

وأكد أن المنافسات شهدت مشاركة 1500 جمل متسابق من 9 محافظات، بواقع 19 شوطًا في اليوم الأول (10 صباحية و9 مسائية) و13 شوطًا في اليوم الثاني.

وأشار إلى أن المتسابقين جاءوا من محافظات ذات طابع بدوي وثقافي وهي شمال وجنوب سيناء، السويس، الإسماعيلية، البحر الأحمر، أسوان، الوادي الجديد، الأقصر، مطروح، مضيفًا أن جميع الجمال وُجهت عن بعد عدا محافظة مطروح التي استخدمت التوجيه البشري.