صحفي فلسطيني: أم أنس الشريف تمر بحالة صحية عصيبة منذ استشهاد ابنها



قال الصحفي الفلسطيني محمد هنية، إن والدة الصحفي الشهيد أنس الشريف، تمر بحالة صحية عصيبة منذ استشهاد ابنها.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد: «هذه جبل الصبر، فقدت بيتها والأعز منه زوجها، ثم تحمّلت في حرب خفية عواقب عمل أنس، ورفضت كل عروض السفر وتركه، ظلّت ظلّه، رفيقته تؤنس قلبه وتمده بطمأنينة الكون.. واليوم بعد أن غاب وكأن جسدها جبلا يتهاوى. نسأل الله لها السلامة التامة والصبر والثبات».

واغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء يوم الأحد 10 أغسطس 2025، الصحفي أنس الشريف، و5 آخرين، بعدما استهدف خيمة للصحفيين قرب مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وفي بيان نشره بعيد الغارة، أقر جيش الاحتلال باستهداف أنس الشريف ووصفه بأنه «إرهابي تنكر بزي صحفي في قناة الجزيرة»، مدعيا أنه كان قائد خلية في حركة المقاومة «حماس»، وروّج لإطلاق الصواريخ على إسرائيل.