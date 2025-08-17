مهرجان الإسكندرية السينمائي ناعيا مدير التصوير تيمور تيمور: فقدت الساحة السينمائية فنانا استثنائيا

نعى مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، الذي رحل في حادث مأساوي أثناء إنقاذه لنجله.

وقال المهرجان في بيان: "لقد فقدت الساحة السينمائية برحيله فنانًا استثنائيًا جمع بين الموهبة والإبداع، وترك أثرًا عميقًا بأعماله المتميزة التي أثرت السينما والدراما المصرية والعربية.. لم يكن مجرد مدير تصوير بارع أو ممثل موهوب، بل كان إنسانًا راقيًا وملهمًا ترك في القلوب محبة صادقة واحترامًا عظيمًا".

وتقدم المهرجان، بخالص التعازي إلى أسرته وأصدقائه وزملائه في الوسط الفني، داعيًا الله -تعالى- أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

يذكر أن مدير التصوير تيمور تيمور مات غرقا بالساحل الشمالي بعد أن نجح في إنقاذ ابنه من الغرق، ومن المقرر أن تُقام ظهر اليوم الأحد صلاة الجنازة على الفقيد بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، وسط حضور أسرته وأصدقائه وزملائه من الوسط الفني.

ويعد تيمور تيمور، واحد من أبرز مديري التصوير في مصر، إذ قدم خلال مسيرته مجموعة من الأعمال المميزة من بينها مسلسلات "جراند أوتيل"، و"طريقي"، و"رسالة الإمام" وغيرها.