محافظ أسيوط: التوسع في الأبنية التعليمية أولوية لتخفيف الكثافات ودعم جودة التعليم

أجرى اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، جولة ميدانية لتفقد سير العمل في إنشاء مدرسة "المحبة" (عربي – لغات) بمنطقة المعلمين الجديدة بحي غرب مدينة أسيوط، والمقامة على مساحة تقارب 3 أفدنة تحت إشراف أسقفية أسيوط، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في الأبنية التعليمية وخفض الكثافات داخل الفصول وتوفير بيئة تعليمية متطورة.

وأكد المحافظ أن قطاع التعليم يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وصناعة المستقبل، موضحًا أن الجهود لا تقتصر على التوسع في إنشاء المدارس، بل تشمل أيضًا رفع جودة العملية التعليمية وتهيئة مناخ متكامل يتيح للطلاب فرص الإبداع والتميز.

وخلال متابعته لمعدلات التنفيذ، وجّه المحافظ بسرعة التنسيق بين الجهات المنفذة والتعامل الفوري مع أية معوقات لضمان الالتزام بالجدول الزمني، مشددًا على أن مدرسة "المحبة" تمثل إضافة نوعية للمنظومة التعليمية بأسيوط، وستُسهم في تقليل الكثافات الطلابية وتلبية الإقبال المتزايد على التعليم، فضلًا عن كونها نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بما يجسد قيم الوحدة الوطنية ويعزز المشاركة المجتمعية في دعم قضايا التنمية.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن ما يشهده قطاع التعليم من طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يأتي في إطار رؤية "الجمهورية الجديدة" التي تضع الاستثمار في الإنسان في قلب عملية التنمية الشاملة، مؤكدًا أن هذا التوجه يحقق أهداف التنمية المستدامة ويوفر مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، والمهندس محسن محمود رئيس قطاع توزيع كهرباء جنوب أسيوط، والمهندس أحمد صلاح فخري مدير مديرية الطرق والنقل، وممدوح جبر رئيس حي غرب، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.