مدير تطوير العشوائيات: أي مواطن يشتري عقارا دون وثيقة يفقد ثروته

قال خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشواييات، إن أي مواطن يجب أن يتحقق من ترخيص العقار قبل شرائه، فضلًا عن صحة الأوراق والملكية.

وأضاف صديق، في مداخلة هاتفية لبرنامج «عالم بلا حدود» المُذاع عبر فضائية «الحدث السوم»، مساء الأربعاء، أن شراء عقار حاليًا يعني وضع كل ثروة المواطن فيه، متابعًا: «يعني عرقك وشقاك سنين هتدفعه كله في حاجة، فلازم تتأكد إنك مابتشتريش حاجة مش مضمونة»، بحسب تعبيره.

وأكد أن الدولة تحاول توثيق العقارات لتكون قانوينة، ويستطيع المالك التصرف فيها، مضيفًا: «اللي يشتري بره هذا التوثيق يتحمل عاقبة ما يحدث له من فقدان ثروته وما يملك».

وعن التوكيلات، أوضح أن من يوكل شخص ما عن أملاكه ويتوفى، فإن التوكيل لك يعد ساريًا، مشيرًا إلى أن التوثيق هو ما يحفظ حقوق الجميع.