انسحاب بليسكوفا من بطولة أوسترافا للتنس

قال منظمو بطولة أوسترافا للتنس، اليوم الجمعة، إن المصنفة الثالثة عالميا التشيكية كارولينا بليسكوفا، انسحبت من البطولة المقررة في الأسبوع المقبل، بسبب إصابة في المعصم.

وأضاف منظمو البطولة "للأسف اضطرت كارولينا بليسكوفا إلى الانسحاب (من البطولة) بسبب إصابة في المعصم".

وقدمت بليسكوفا (29 عاما) المصنفة الأولى عالميا سابقا أداء متميزا في الآونة الأخيرة ووصلت لنهائي بطولة ويمبلدون، ثم صعدت لدور الثمانية في بطولة أمريكا المفتوحة بعد ذلك.

وصعدت أيضا لنهائي بطولة مونتريال للأساتذة ثم لقبل نهائي بطولة سينسناتي.