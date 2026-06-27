رئيس مجلس النواب اللبناني يحذر من خطر الفتنة في البلاد

وجه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم السبت، نداءً إلى اللبنانيين، محذرًا من مخاطر الفتنة في البلاد.

وقال بري، في بيان مقتضب نقله موقع صحيفة «النهار» اللبنانية: «يا أهلي في لبنان، كل لبنان، إنها الفتنة!»، مستشهدا بالقول المأثور: «كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهرا فيُركب ولا ضرعا فيُحلب»، في دعوة إلى عدم الانجرار وراء الانقسامات والتوترات.

ووقعت إسرائيل ولبنان اتفاقا إطاريا في واشنطن الجمعة، عقب محادثات على مدى أيام بهدف إنهاء القتال بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، لكن الطرفين وصفا الاتفاق بأنه خطوة مبدئية.

ووقعت السفيرة اللبنانية ندى معوض، ونظيرها الإسرائيلي يحيئيل ليتر، الوثيقة الثلاثية مع الولايات المتحدة في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن.

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الاتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بمواصلة احتلال جنوب لبنان إذا ‌لم يتخل حزب الله عن سلاحه.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قبيل توقيع الاتفاق: «اتخذنا اليوم الخطوة الأولى في رحلة ستكون صعبة بلا شك، ولكنها مهمة وأساسية وضرورية».

وأضاف في بيان لاحق أن الولايات المتحدة ستيسر تنفيذ الاتفاق من خلال «مجموعة التنسيق العسكري للبنان» الثلاثية وأن واشنطن ستخصص موارد كبيرة، منها 100 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الفورية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وقال روبيو إن الولايات المتحدة أكدت مجددا عزمها تحسين قدرات القوات المسلحة اللبنانية «لترسيخ السيادة على نحو أكثر فعالية على كامل الأراضي اللبنانية»، من خلال توفير أكثر من 30 مليون دولار من الأموال المتاحة بموجب الصلاحيات والاعتمادات الأمريكية القائمة.