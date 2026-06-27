استشهد مواطن فلسطيني وطفلة، كما أصيب سبعة آخرين، ظهر اليوم السبت، بغارة على خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن الاحتلال استهدف بصاروخين خيمة تؤوي نازحين بشارع «روني» في مواصي خان يونس، ما أسفر عن استشهاد الطفلة إسلام حسن أبو شمالة، وإصابة سبعة آخرين نقلوا إلى مستشفى ناصر، ووصفت جراح أحدهم ببالغة الخطورة.

وأعلن مستشفى ناصر لاحقًا استشهاد المواطن عبد الله حسن موسى، متأثرا بجراحه.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عملياته العسكرية في قطاع غزة لليوم الـ261 على التوالي، مستهدفًا مناطق متفرقة بالقصف المدفعي وإطلاق النار الكثيف، بالتزامن مع توغلات محدودة لآلياته العسكرية.

واستُشهد، اليوم السبت، طفل، متأثرًا بجراحه، غربي مدينة خانيونس، فيما واصل جيش الاحتلال خروقاته بمختلف مناطق قطاع غزة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال وآلياته النار باتجاه المناطق الشرقية من مخيم المغازي وسط قطاع غزة، بالتزامن مع محاصرة آليات الاحتلال، برفقة قوات راجلة، منزل المواطن سليم المصدر جنوب شرقي المخيم، وسط إطلاق نار كثيف.

وفي جنوب قطاع غزة، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس، فيما أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار بكثافة وقنابل صوتية شرق المدينة، مع استمرار إطلاق النار في المنطقة.