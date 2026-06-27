مستشار المرشد الإيراني: الرد على أي انتهاك لمذكرة التفاهم سيكون سريعا وحازما

قال محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، إن الولايات المتحدة الأمريكية انتهكت نص مذكرة التفاهم باستمرارها في «إثارة التوترات» في مضيق هرمز.

ونوه في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم السبت، أن «الرد على انتهاك أي بند من بنود مذكرة التفاهم سيكون سريعًا وحازمًا».

وشن الجيش الأمريكي هجوما على إيران يوم الجمعة، ردا على ضربة جوية إيرانية بطائرات مسيرة استهدفت سفينة شحن في مضيق هرمز، إذ اتهم كل طرف الآخر بانتهاك شروط وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن طائرات ‌قصفت مواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية، بالإضافة إلى مواقع رادار ساحلية، ونشرت في وقت لاحق مقطع فيديو بالأبيض والأسود غير واضح لانفجار موضوع عليه علامة «غير مصنف». وأفاد مسئول أمريكي بأن العملية انتهت.

وقالت إيران إن مقذوفا سقط على منطقة محيطة برصيف بحري في مدينة سيريك بجنوب إيران، وإن القوات البحرية الإيرانية ردت بقصف أهداف عسكرية أمريكية في المنطقة. ولم تقدم طهران تفاصيل عن طبيعة المقذوف الذي ربما يكون قد سقط.