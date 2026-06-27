أمين التعاون الخليجي يدين الهجمات على البحرين: إيران تعرقل كل مساعي تحقيق الأمن والاستقرار

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم السبت، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات، اعتداءات إيران الغادرة بعدد من الطائرات المسيرة على مملكة البحرين.

وأشار في بيان، إلى أن استمرار النظام الإيراني في استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية، في ظل مساعي الجهود الدولية والإقليمية الساعية لترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمة، يؤكد على رغبته في تقويض المبادرات الرامية إلى احتواء الأزمة، وعرقلة كل المساعي الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الأمين العام دعم مجلس التعاون لكل الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين، من أجل تعزيز أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة المملكة، بأشدّ العبارات، لاستهداف أراضيها فجر اليوم السبت، بعددٍ من الطائرات المسيّرة الإيرانية، في انتهاكٍ صارخٍ لسيادتها، وتهديدٍ سافرٍ لأمن المواطنين والمقيمين، وخرقٍ فاضحٍ للأعراف والمواثيق الدولية التي تُحرّم استهداف الأعيان المدنية وإرهاب الآمنين.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنّ «استمرار النظام الإيراني في اعتداءاته، في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية نحو التهدئة، يُلقي على طهران وحدها مسؤولية تقويض مساعي السلام، ويكشف نهجًا قائمًا على زعزعة الأمن وتصدير الفوضى وتقويض الاستقرار الإقليمي».

وبالإشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، الذي تقدّمت به المملكة نيابةً عن دول مجلس التعاون والأردن، وحظي بدعم 136 دولة في تعبيرٍ عن إرادةٍ دوليةٍ جامعة، نوهت الوزارة أنّ تمادي طهران في عدوانها «يمثّل تحديًا مباشرًا لهذه الإرادة الدولية».

وذكرت أن عدوان إيران الغادر يكشف استخفافها بالمجتمع الدولي وبما قطعته على نفسها من التزامات، خاصة بعد أن تعهّدت بوقفٍ دائمٍ للعمليات العسكرية واحترام سيادة دول المنطقة، بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد الموقّعة في 17 يونيو 2026.