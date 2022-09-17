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أعلن مجلس إدارة المصري البورسعيدي، برئاسة كامل أبو علي، تشكيل الجهاز الفني للفريق في الموسم الجديد، والذي يترأسه المدير الفني إيهاب جلال.

واستقر جلال على جهازه المعاون الذي يتكون من "حمد إبراهيم مدرب عام، أحمد حسام مدرب، سيف داوود مدرب، مصطفى كمال مدربا لحراس المرمى، والكرواتي ليونار مخطط أحمال".

وكان الفريق البورسعيدي بدأ فترة إعداده للموسم الجديد، بعد تدعيم صفوف الفريق بعدة صفقات مثل مروان حمدي والجزائري عماد الدين بو بكر لاعب الوداد المغربي، ومواطنه عبد الرحيم دغموم لاعب وفاق سطيف الجزائري السابق.

بالإضافة إلى النيجيري أنتوني أكوبوتو لاعب قطر القطري، وحسين السيد ظهير بيراميدز السابق، ومحمد دبش مدافع البنك الأهلي السابق.