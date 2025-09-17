مقتل 5 رجال شرطة جراء سقوط مدرعة أممية في نهر بجمهورية أفريقيا الوسطى

قالت فلورنس مارشال، المتحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا)، اليوم الأربعاء، إن ناقلة جنود مدرعة تابعة للبعثة سقطت في نهر خارج العاصمة بانجي، مما أسفر عن مقتل خمسة من رجال الشرطة التابعين للأمم المتحدة.

وذكرت مارشال أن المركبة، كانت ضمن قافلة مكونة من خمس سيارات تابعة للبعثة، وسقطت في نهر أومبيلا مبوكو قبل عبورها أحد الجسور، بينما كانت القافلة عائدة إلى مدينة أخرى بعد جمع الإمدادات في بانجي.

وأوضحت مارشال أن عناصر الشرطة الخمسة الذين لقوا حتفهم في حادث أمس الثلاثاء من جمهورية الكونغو، مؤكدة أن عمليات البحث والإنقاذ جارية لانتشال الجثث .

وتعد جمهورية أفريقيا الوسطى من أفقر دول العالم رغم ثرواتها المعدنية الهائلة، بما في ذلك الذهب والماس، حيث تعمل الجماعات المتمردة دون عقاب، مما يعيق عمليات التنقيب عن المعادن التي تقوم بها الشركات الأجنبية.