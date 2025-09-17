محافظ أسيوط يفتتح قاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام بعد تطويرها

افتتح اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، قاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتجديد الشامل لها، لتسع نحو 500 شخص لاستضافة الفعاليات الكبرى والرسمية، كما أطلق عليها اسم المهندسة الراحلة فاطمة عبدالحليم، مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.

حضر الافتتاح الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وعدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ للشئون الإدارية العامة بالمكتب الفني، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للمحافظة، واللواء حسام أنور مساعد مدير أمن أسيوط، والعميد أركان حرب هاني محمد الفاروق المستشار العسكري، والدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، إلى جانب أعضاء المجلس التنفيذي، ووكلاء الوزارة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الشركات والمرافق، وأسرة الفقيدة وممثلي الشركة المنفذة.

وخلال كلمته، أعرب محافظ أسيوط عن اعتزازه بمسيرة المهندسة الراحلة، مؤكدًا أنها كانت نموذجًا في الإخلاص والتفاني وحسن الخلق، مشيرًا إلى أن إطلاق اسمها على القاعة يمثل تكريمًا مستحقًا لجهودها المتميزة في خدمة المحافظة. كما قدم درع المحافظة لأسرتها تقديرًا لعطائها وإنجازاتها.

وأوضح اللواء هشام أبو النصر أن أعمال التطوير شملت أيضًا تجديد صالون كبار الزوار وقاعة مجلس المحافظين بجانب القاعة الكبرى، وذلك ضمن خطة متكاملة لتحديث البنية التحتية بديوان عام المحافظة وتهيئة بيئة عمل عصرية تواكب متطلبات المرحلة الراهنة.

وأضاف المحافظ أن القاعة تسع بعد تطويرها نحو 500 شخص موزعين على مستويين، ومزودة بأحدث أنظمة الصوت والإضاءة والشاشات الحديثة، بما يؤهلها لاستضافة المؤتمرات والندوات الرسمية والجماهيرية الكبرى.

وأكد محافظ أسيوط أن هذا التطوير يأتي ضمن استراتيجية المحافظة لتحسين بيئة العمل وتوفير بنية تحتية متقدمة تسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتدعم قدرة المحافظة على استضافة فعاليات كبرى بما يتناسب مع مكانتها ودورها التنموي.