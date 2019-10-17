ضبط مصنع لإنتاج حلوى غير صالحة قبل بيعها في المولد النبوي بالشرقية

شنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتنسيق مع إدارة مراقبة الغذية بالمديرية، حملة مكبرة على مصانع الحلوى بمركز ومدينة فاقوس.

وأشار بيان صادر عن مديرية الشئون الصحية بالشرقية، اليوم الخميس، إلى أن الحملة قادها الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، لمراقبة موسم إنتاج الحلوى في ذكرى المولد النبوي الشريف، وأسفرت عن ضبط وإعدام 900 كيلو حلويات ومواد خام؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فيما جرى ضبط برميلين طحينة، زنة البرميل الواحد 150 كيلو جرامًا، تبين وضعها في براميل سبق استعمالها.

وفيما خاطبت الحملة الجهات المختصة بشأن استصدار قرار بغلق المصنع لوجود خطر داهم على الصحة العامة.