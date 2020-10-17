وزيرا الرياضة والبيئة يطلقان فعاليات مبادرة «مصر الجميلة»

أطلق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة، صباح اليوم السبت، فعاليات مبادرة "مصر الجميلة" عبر تقنية الفيديو كونفرانس حيث يتم تنفيذ المبادرة على مستوى مراكز شباب في جميع محافظات الجمهورية بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة، وذلك ضمن الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

يشارك في المبادرة الشباب والفتيات متطوعي مراكز شباب مصر، وتتضمن المبادرة نظافة عامة ورفع المخلفات والقمامة، وزراعة عدد من الأشجار، وتعقيم وتطهير عدد من المناطق مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أشرف صبحي اهتمام الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة والجهات المعنية في تنفيذ مبادرات تحث المواطنين على المشاركة في الحفاظ على البيئة، وتعكس دور الشباب في الحفاظ على البيئة، والمشاركة في تجميل المجتمع المحيط به.

وقال وزير الشباب والرياضة :"نحرص على تفعيل الدور المجتمعى لمراكز الشباب في جميع المحافظات في ضوء تنفيذ استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الرامية إلى تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية تقدم إمكانياتها وخدماتها للمجتمع المحيط بها بمشاركة النشء والشباب، وتتم المتابعة والتقييم لأداء مراكز الشباب بشكل دورى، وتحفيز المراكز المتميزة في إطار النهج الذى تتبعه الوزارة لتطوير تلك المراكز ليس فقط على صعيد البنية التحتية بها وإنما أيضاً على مستوى التطوير والارتقاء الإداري والخدمي لها".

وثمن الوزير على الدور المجتمعي للشباب، وحرصهم على إطلاق المبادرات البناءة التي تساهم في تنمية المجتمع، والمشاركة مع الوزارة في المشروعات والبرامج المجتمعية التي يتم تنفيذها؛ إيماناً بدروهم الرئيسي في عملية البناء والتنمية التي يشهدها الوطن تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبها، رحبت وزيرة البيئة بجميع المشاركين في المبادرة التي تؤكد مدى حرص الجميع على التعاون والتكاتف من أجل بيئة أفضل على أيدي الشباب والفتيات في جميع المحافظات، لافتة إلى حملة "اتحضر للأخضر"، كأول حملة وطنية لنشر الوعي البيئي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تستهدف توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.