الإحصاء: 61 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024

ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين ليسجل 61 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 55.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب الإحصاء، بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة دول العشرين 14.4 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 14.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وجاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى دول مجموعة العشرين استيرادًا من مصر خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.9 مليار دولار، تليها السعودية 2.4 مليار دولار، ثم تركيا 2.3 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 1.7 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.2 مليار دولار، ثم فرنسا 811 مليون دولار، ثم ألمانيا 717 مليون دولار، ثم البرازيل 585 مليون دولار، ثم روسيا 466 مليون دولار، ثم الهند 423 مليون دولار.

وجاء الوقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها في مقدمة أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى مجموعة دول العشرين خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024، بقيمة صادرات 2.4 مليار دولار، يليها خضروات وفواكه بقيمة 1.7 مليار دولار، ثم الملابس الجاهزة بقيمة 1.5 مليار دولار، والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها بقيمة 962 مليون دولار، والأسمدة بقيمة 961 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 887 مليون دولار، وحديد وصلب بقيمة 830 مليون دولار.

وقد بلغت قيمة الواردات المصرية من مجموعة دول العشرين 46.6 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 40.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وتصدرت الصين قائمة أعلى دول مجموعة العشرين تصديرًا لمصر خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 11.3 مليار دولار، تليها الولايات المتحدة الأمريكية 5.2 مليار دولار، ثم السعودية 5.1 مليار دولار، ثم روسيا 4.5 مليار دولار، ثم ألمانيا 3.3 مليار دولار، ثم البرازيل 2.9 مليار دولار، ثم إيطاليا 2.6 مليار دولار، ثم تركيا 2.4 مليار دولار، ثم الهند 2.2 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.5 مليار دولار.

وجاءت الأجهزة الكهربائية وآلياتها في مقدمة أهم المجموعات السلعية المستوردة من مجموعة دول العشرين خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024، بقيمة 8.2 مليار دولار، يليها الوقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 6.9 مليار دولار، ثم حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 4.1 مليار دولار، وحبوب بقيمة 3.4 مليار دولار، وسيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها بقيمة 2.7 مليار دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 2.5 مليار دولار، ومنتجات كيماوية بقيمة 1.7 مليار دولار.

وقد كشفت بيانات الجهاز عن تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بمجموعة دول العشرين 11.1 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقابل 14.3 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022.

وجاءت السعودية في المرتبة الأولى بقائمة أعلى دول مجموعة العشرين في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2022/2023، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 8.3 مليار دولار، تليها الولايات المتحدة الأمريكية 1.6 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 560 مليون دولار، ثم ألمانيا 129.8 مليون دولار، ثم كندا 118 مليون دولار، ثم إيطاليا 104.4 مليون دولار، ثم فرنسا 79 مليون دولار، ثم أستراليا 54.6 مليون دولار، ثم تركيا 30.1 مليون دولار، ثم الصين 19.5 مليون دولار.

كما بلغ حجم تحويلات العاملين من مجموعة دول العشرين بمصر 215.6 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقابل 237.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022.

واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الأولى في قيمة تحويلات الأجانب من مجموعة دول العشرين بمصر، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين من المملكة المتحدة بمصر 54.9 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 30.7 مليون دولار، ثم السعودية 26.1 مليون دولار، ثم الهند 23 مليون دولار، ثم ألمانيا 15.2 مليون دولار، ثم كندا 11.3 مليون دولار، ثم تركيا 10.7 مليون دولار، ثم فرنسا 9.7 مليون دولار، ثم أستراليا 9.2 مليون دولار، ثم جنوب أفريقيا 6.1 مليون دولار.

وسجلت قيمة استثمارات مجموعة دول العشرين بمصر 12 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقابل 8.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022.

كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في مجموعة دول العشرين 8.2 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقابل 7.9 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022.

وبلغ عدد المصريين المتواجدين بمجموعة دول العشرين طبقًا لتقديرات البعثة 4.1 مليون مصري حتى نهاية عام 2023.