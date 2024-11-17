كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بمناسبـة اليوم العالمي للطلاب، أن معدل الالتحاق بالتعليم العالي بلغ 37.7% من إجمالي السكان في الفئة العمرية (18- 22 سنة) للعام الدراسي 2023/2024.

بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالتعليم العالي 3.8 مليون طالب خلال العام الدراسي 2023/2024، مقابل 3.7 مليون طالب خلال العام الدراسي 2022/2023، بزيادة بلغت 67.1 ألف طالب وبنسبة زيادة 8,1%.

بلغت نسبة إجمالي الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهرية 62.9%، والجامعات التكنولوجية 0.6% وبالجامعات الخاصة والأهلية 9.7%، والمعاهد العليا الخاصة 20.6 %، والأكاديميـات 0.9%، والمعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومية - خاصة) 5.3% من إجمالي الطلاب المقيدين خلال العام الدراسي (2023/2024).

وبحسب الإحصاء، بلغ عدد الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهر 2.4 مليون طالب، وكانت أكبر نسبة للطلاب المقيدين في الجامعات الحكومية بجامعة الاسكندرية بعدد 197.4 ألف طالب بنسبة 8٬4% من إجمالي أعداد طلاب الجامعات الحكومية والأزهر، وبلغ عدد الطلاب بجامعة الأزهر 329 ألف طالب بنسبة 9,13% من إجمالي أعداد طلاب الجامعات الحكومية والأزهر خلال العام الدراسي (2023/2024).

وبلغ عــــدد الطلاب المقيدين بالجامعات التكنولوجية 20.9 الف طالب وكانت أكبر نسبة للطلاب المقيدين بجامعة مصر الدولية حيث بلغت 4.2 ألف طالب بنسبة 20.2% من إجمالي أعداد الطلاب المقيدين بالجامعات التكنولوجية، يليها جامعة برج العرب بعدد 3.1 ألف طالب بنسبـة 14.7% من إجمالي أعداد طلاب الجامعات التكنولوجية خلال العام الدراسي (2023/2024).

بلغ عدد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة والأهلية 365 ألف طالب، وكانت أكبر نسبة للطلاب المقيدين بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بواقع 27.2 ألف طالـب بنسبة 7٬5% من إجمالي أعداد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة والأهلية، يليهـا جامعة 6 أكتوبر بعدد 9,26 ألف طالب بنسبـة 7.4% من إجمالي أعداد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الدراسي (2023/2024).

بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد العليا الخاصة 775.7 ألف طالب خلال العام الدراسي 2023/2024، مقابل 660.6 ألف طالب خلال 2022/2023، بزيادة بــلغت 115 ألف طالب وبنسبة زيادة 17.4%.

بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة 6,199 ألف طالب خلال العام الدراسي 2023/2024، مقابل 199,1 ألف طالب خلال 2022/2023 بزيــادة بــلغت 463 طالب وبنسبة زيادة 0,2%.

بلغت نسبة إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية الحكومية 96٬5%، في حين بلغت هذه النسبة بالمعاهد الفنية الخاصة 3٬5%، خلال العام الدراسي 2023/2024 من اجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية.

بلغ إجمالي طلاب مراحل التعليم قبل الجامعي 28.5 مليون طالب عام (2023/2024) منم 25,7 مليون طالب بالتعليم العام، و2.9 مليون طالب بالتعليم الأزهري، مقابل 28 مليون طالب عام 2022/2023، منهم 25,5 مليون طالب بالتعليم العام، و2.5 مليون طالب بالتعليم الأزهري، بزيادة نسبتها 1,7%.

بلغ إجمالي طلاب مرحلة التعليم ما قبل الابتدائي 1.5 مليون طالب عام 2023/2024، منهم 1,3 مليون طالب بالتعليم العام، و210.5 ألف طالب بالتعليم الأزهري، مقابل 1,4 مليون طالب عام 2022/2023 منهم 1,2 مليون طالب بالتعليم العام، و188.1 الف طالب بالتعليم الأزهري، بزيادة بلغت 52 ألف طالب وبنسبة زيادة 3.6%.



بلغ إجمالي طلاب مرحلة التعليم الابتدائي 15.2 مليون طالب عام 2023/2024، منهم 13,6 مليون طالب بالتعليم العام، و1,6 مليون طالب بالتعليم الأزهري، مقابل 15,1 مليون طالب عام 2022/2023، منهم 13,7 مليون طالب بالتعليم العام، و1,4مليون طالب بالتعليم الأزهري، بزيادة بلغت 127.1 ألف طالب وبنسبة زيادة 0.8%.

بلغ إجمالي طلاب التعليم المجتمعي 142.4 ألف طالب عام 2023/2024، مقابل 141.5 ألف طالب عام 2022/2023، بزيادة بلغت 938 طالب وبنسبة زيادة 0.7%.

بلغ إجمالي طلاب مرحلة التعليم الإعدادي 6.7 مليون طالب عام (2023/2024، منهم 6,1ملــيون طالب بالتعليم العام، و570.7 ألف طالب بالتعليــم الأزهري، مقابل 6,5 مليون طالب عام 2022/2023، منهم 6 مليون طالب بالتعليم العام، و505,2 الف طالب بالتعليــم الأزهري، بزيادة بلــغت 188,3 ألف طالب وبنسبة زيادة 2.9%.

بلغ إجمالي الطلاب بالتعليم الثانوي 2٬7 مليون طالب، منهم 2.2مليون طالب بالتعليم العام، 439٬9 ألف طالب بالتعليم الأزهري) خلال عام 2023/2024، مقابل 2٬5 مليون طالب، منهم 2.1 مليون طالب بالتعليم العام، و402٬2 ألف طالب بالتعليم الأزهري خـلال العام الدراسي 2022/2023، بزيادة بلــغت 152.4 ألف طالب وبنسبة زيادة 6%.

بلغ إجمالي الطـلاب بالتعليم الثانوي الفني 2٬2 مليون طـالب خلال العام الدراسي 2023/2024، مقـابل 2٬3 مليون طالب خــلال 2022/2023.

بلغ نسبة الطلاب بالتعليم الصناعى 46٬4%، وبالتعليم التجاري العام والتجاري الفندقي 42٬5%، وبالتعليم الزراعي 11.1% خلال عام 2023/2024 من إجمالي الطلاب بالتعليم الفني.

بلغ إجمالي طلاب التربية الخاصة 47 ألف طالب عام 2023/2024، مقابل 46.4 ألف طالب عام 2022/2023، بزيادة بلغت 601 طالب وبنسبة 1.3%.

بلغ إجمالي طلاب القراءات 24.7 ألف طالب عام 2023/2024، مقابل 16.6 ألف طالب 2022/2023، بزيادة بلغت 8.1 ألف طالب وبنسبة زيادة 48.8%.

وأعلن الاتحاد العالمي للطلاب حيث أعلن يوم 17 نوفمبر اليوم العالمي للطلاب عالمياً يحتفل به الطلاب سنوياً في مؤسساتهم التعليمية بمختلف أنحاء العالم تخليداً لذكرى نضالهم ضد الاحتلال النازي الألماني بعد إغلاقه لكافة المعاهد ومؤسسات التعليم العالي إثر مقتل أحد الطلاب بمدينة براغ (عاصمة تشيكوسلوفاكيا سابقاً).