فوز قونيا سبور وبيشكتاش على أضنه دمير وفاتح قرة بالدوري التركي

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فاز قونيا سبور على ضيفه أضنه دمير سبور 1 / صفر، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات المرحلة 22 من الدوري التركي لكرة القدم.

وسجل عمار راحمانوفيتش هدف المباراة الوحيد لقونيا في الدقيقة 53.

ورفع قونيا سبور رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثماني نقاط خلف المتصدر طرابزون سبور، فيما تجمد رصيد أضنه دمير عند 34 نقطة في المركز السادس.

وفي مباراة أخرى بنفس المرحلة، فاز بيشكتاش على مضيفه فاتح قرة جمرك 1 / صفر.

وسجل البلجيكي ميتشي باتشواي هدف المباراة الوحيد لبيشكتاش في الدقيقة 38 من ضربة جزاء.

ورفع بيشكتاش رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد فاتح قرة عند 30 نقطة في المركز الحادي عشر.