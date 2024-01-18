السوداني: إنهاء مهمة التحالف الدولي ضرورة لأمن واستقرار العراق

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن إنهاء مهمة التحالف الدولي ضرورة لأمن واستقرار العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم عن السوداني قوله، خلال جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى دافوس الاقتصادي المنعقد في سويسرا، إن "الشعب العراقي خرج منتصرا على المحن التي واجهت البلاد طوال السنوات الماضية"، مضيفا: "نحاول المضي بخطوات ثابتة في مجالي توفير فرص العمل والخدمات".

وأكد أن خطاب القوى السياسية اليوم وطني وهناك تنافس في تقديم الخدمات للمواطنين، مردفاً بالقول: "الاعتماد على عائدات النفط أضعف الوضع الاقتصادي للدولة، ووضعنا هدفاً بخفض الاعتمادات على تلك الإيرادات من 95% إلى 80%".

وأضاف أن قطاع الطاقة لم يستثمر بنحو صحيح، والحكومة توجهت إلى مشاريع استراتيجية مهمة منها طريق التنمية وقطاع البتروكيماويات لتنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى أن واحدة من التحديات التي تواجه العراق هي عدم نقل صورة صحيحة عن الوضع.

وتابع: "نكن التقدير والاحترام للموقف الدولي ووقوفه معنا ضد داعش"، مؤكدا أن جاهزية القوات المسلحة عامل استقرار للوضع في العراق، ومن أجل ذلك بدأنا بتنفيذ التزام للحكومة بترتيب حوار انتهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد.

وأكد قائلاً: "بعد الاعتداءات التي تحصل على المقرات العراقية فنحن سندخل بحوار لترتيب جدول لانتهاء مهام التحالف الدولي في العراق"، مضيفا: "هذا هو مطلب شعبي رسمي وجادون بهذا الأمر، وانتهاء مهام التحالف الدولي ضرورة لأمن واستقرار العراق واستمرار العلاقات الطيبة بين العراق ودول التحالف".

وبشأن الحرب على فلسطين، قال رئيس الوزراء، إن إشكاليات الشرق الأوسط الأمنية تتجاهل حقيقة نضال الشعب الفلسطيني وحقه بإقامة دولته وعاصمتها القدس، مردفا: "نحن أمام إبادة جماعية للفلسطينيين بغزة والمجتمع الدولي يتجاهل ذلك".

وحذر السوداني، من اتساع مساحة الصراع وقد اتسعت، مشددا على ضرورة أن يأخذ المجتمع الدولي مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه فلسطين وضد الاحتلال.

وخلص إلى القول: "في كل لحظة هنالك أطفال ونساء يسقطون ضحايا بغزة وهنالك فشل في المجتمع الدولي تجاه هذا الأمر"، منبها إلى أن أكثر من 78 قرارا لم تنفذ في المجتمع الدولي فضلاً عن تجاهل قرارته.

وقال رئيس الوزراء، إن العراق لديه مصالح مشتركة مع الجميع، مؤكدا أن إيران دولة جارة وقفت مع العراق ضد داعش.

وأكمل حديثه: "لدينا مصالح مع الولايات المتحدة ووقفت معنا في إسقاط النظام"، مشدداً بالقول: "مثلما لا نسمح بالتدخل بالدول الأخرى فنحن لا نسمح بالتدخل بشؤوننا".

وأكد أن "العراق دولة أساسية في استقرار المنطقة، ويؤمن بتعزيز العلاقة مع الجميع"، مستطرداً: "لدينا شراكة أساسية مع الاتحاد الأوروبي وعلاقتنا متميزة في جميع المجالات".

وأكد أن "العراق سوف يكون مختلفا كليا نحو الأفضل ويسير بخطى واثقة، ونحن أمام عراق قوي موحد مستقر وجديد اقتصادياً".